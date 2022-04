Giletti “scippa” Orsini a Formigli: tutti lo criticano ma fanno a gara per accaparrarselo. Ecco perché

Giletti “scippa” Orsini a Formigli: il prof sarà il protagonista di un faccia a faccia nella puntata di domani sera di Non è l’Arena. La polemica è garantita. Gli ascolti pure… Sarà per quella sua vis (involontariamente?) provocatoria che trasuda ad ogni sguardo e a ogni frase minima lanciata a favore di telecamera. O magari sarà per l’attendibilità del suo ruolo accademico di docente di Sociologia del terrorismo internazionale alla Luiss. Complice sicuramente la bagarre mediatica scatenata dalle sue ultime recriminazioni sulla guerra in Ucraina – e il pasticcio Rai con Cartabianca che ne è conseguito – fatto sta che oggi come oggi: discusso. Attaccato. E al centro di una bufera polemica ininterrotta, che si rinfocola ad ogni sua nuova incursione tv, il professor Alessandro Orsini è l’esperto polemista più gettonato del momento. Non stupisce allora che il suo nome svetti nella scaletta della puntata di domani sera di Non è l’Arena, dove il prof sarà l’ospite d’onore del talk condotto su La7 da Massimo Giletti.

Giletti “scippa” Orsini a Formigli

Sarà Orsini, dunque, il nome di richiamo della serata tv de La7 (in onda in diretta alle 21.15). Giletti per una volta l’ha scippato al collega Formigli: e l’esperto di geopolitica sarà il protagonista del faccia a faccia con il conduttore, dopo l’ondata di polemiche che l’ha visto coinvolto per le sue posizioni ritenute controverse sul conflitto in atto. A sessanta giorni dall’inizio della guerra com’è cambiato lo scenario del conflitto in Ucraina? E quali saranno i riflessi della guerra e delle sanzioni sull’economia italiana ed europea? Si fanno avanti le ipotesi di embargo del gas russo ma quanto è realistico tutto questo? E poi news. Approfondimenti. Collegamenti in diretta. E gli interventi, tra gli altri, degli ospiti in calendario: Agnese Pini, Giorgio Cremaschi e Luigi De Magistris. Tutti chiamati a replicare – e controbattere – alle osservazioni del prof che fa discutere e macina ascolti.

Il prof protagonista domani a “Non è l’Arena”

La polemica, preannunciata, è garantita. Orsini, già trend topic su Twitter. E gladiatore delle risse digitali nell’arena social, starà sicuramente scaldando i muscoli e schiarendosi la voce. Pronto a nuove invettive anti governative e contro l’invio di armi a Kiev. A lanciare strali contro il premier Draghi e la sua «totale subordinazione all’America», come non ha mancato di sottolineare nelle sue ultime performances televisive. A puntare il, dito contro il segretario dem Enrico Letta, che Orsini sospetta voglia «ambire al posto del segretario della Nato Stoltenberg». Insomma a ribadire e sostenere tutto ciò che al momento alimenta i rumors che si rincorrono su una possibile candidatura del professore anti-Nato nei ranghi post-grillini. Una voce fuori dal coro che farebbe assai comodo alla strategia di riposizionamento del movimento in caduta libera nei sondaggi. E che lo vede appaiato a un altro Alessandro, dissidente doc a sua volta: Di Battista. A quando allora un bel match tv anche tra i due?