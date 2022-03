Meloni: difendo Orsini ma non lo condivido. La Lega: certi virologi prendono 2000 euro per 10 minuti

Il professor Orsini e le sue tesi sulla guerra Russia-Ucraina continuano a tenere banco anche oggi sui social. Con renziani e dem uniti nel sostenere la tesi che il professore non dovrebbe esporre in tv le sue tesi filo-Putin. E sull’altro fronte M5S, Sgarbi, Lega e FdI che difendono il diritto di parola di Orsini.

Meloni: difendo Orsini ma non sono d’accordo con le cose che dice

Sull’argomento anche Giorgia Meloni ha scritto su Fb un post in difesa del docente della Luiss: “Io non sono d’accordo con molte delle cose che dice il prof. Orsini, ma per questo lo voglio difendere. Mi spaventa una Nazione nella quale la televisione di Stato consente di sostenere unicamente le stesse tesi che sostiene il Governo. Mi spaventa quando colpisce me, e quando colpisce chi non la pensa come me”.

Meloni: la democrazia prevede la libertà di pensiero

“Una democrazia – conclude Meloni – prevede la libertà di pensiero, sempre, perché per esercitare il libero arbitrio serve il confronto tra tesi diverse. E perché mettere a tacere chi la pensa in modo diverso è sempre e solo un boomerang”.

Capitanio (Lega): non è questione di cachet, le posizioni di Orsini sono sgradite ad alcuni partiti

Il capogruppo della Lega in Commissione di Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio spiega all’Adnkronos la sua posizione sul caso Orsini: “Sarebbe più onesto dire che le posizioni di Alessandro Orsini non sono gradite ad alcuni partiti e ad una parte della Rai, piuttosto che farne una questione di cachet“.

Capitanio: Orsini ha un curriculum di tutto rispetto

“Per Capitanio, dunque, “il tema del cachet è solo un pretesto: 2000 euro lordi a puntata, più o meno 1500 euro netti per un paio d’ore in prima serata su Rai3, forse sono troppi – chiarisce – ma è anche vero che in televisione, soprattutto quando si tratta di competere con il mercato privato, tutto è relativo. Alessandro Orsini – tiene a sottolineare Capitanio – è direttore e fondatore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della Luiss e del quotidiano Sicurezza Internazionale, professore associato nel Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss, ha pubblicato libri con le maggiori università americane e i suoi articoli sono apparsi sulle più autorevoli riviste scientifiche internazionali specializzate in studi sul terrorismo”.

Il governo Renzi chiamò Orsini a collaborare come esperto di terrorismo

E “durante il governo Renzi e poi Gentiloni, è stato nominato membro della commissione del governo per lo studio dell’estremismo jihadista con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2016. Senza contare tutto il resto. Insomma un curriculum del genere e una posizione divisiva come la sua, anche su un tema grave come la guerra, purtroppo hanno un prezzo”.

Si dovrebbe parlare anche dei compensi dei virologi…

“Se bisogna parlare di compensi, senza voler neppure entrare in quelli stellari di Sanremo, allora occorre farlo davvero analizzando i gettoni di presenza di centinaia di comparse irrilevanti. Cito – esemplifica Capitanio – le parole dell’agente di un virologo molto presente sulle tv private: ‘Per un contributo di 10 minuti su Skype o attraverso lo studio televisivo dell’università ci si attesta intorno a 2000 euro più Iva’“.