“Bambino di me…, un pirla. Mio figlio bullizzato dalle maestre”: mamma trova in chat il diario dell’orrore

Bullizzato. Severamente punito. E umiliato con epiteti pesanti: come “pirla” e “bambino di me..a”. È quanto una madre (e insegnante) di Pavia ha trovato in una chat aprendo l’applicazione WhatsApp Web, lasciata attiva. E dove, in un gruppo, interagivano una docente, referente della dirigenza, e altre due colleghe. Il motivo per cui oggi una mamma accusa tre maestre di una scuola elementare nel centro storico di Pavia. Responsabili, a sua detta – come riporta tra gli altri il sito del Tgcom24 – di aver «bullizzato suo figlio. Infliggendogli punizioni e costringendolo, in un’occasione, a restare fuori della classe».

Choc a Pavia, una madre denuncia: «Le maestre hanno bullizzato mio figlio»

Non solo. Come riporta sulla sconcertante vicenda anche il sito di Prima Pavia, secondo la mamma del piccolo, che insegna nello stesso istituto, quella chat in cui sarebbe incappata per caso, registrerebbe un diario dell’orrore riempito dai messaggi che si scambiavano le maestre. Comunicazioni in cui suo figlio veniva etichettato come «bambino di m… un pirla. Un bimbo sporco». E non finisce qui. L’alunno era stato anche ritratto in una foto in cui lo si vede «in castigo al banco con lo sguardo basso e le braccia incrociate». Motivi più che validi che hanno indotto la mamma, insieme al marito, a presentare un esposto all’Ufficio scolastico regionale e provinciale, alla dirigente scolastica dell’istituto, al difensore civico di Regione Lombardia e alla diocesi di Pavia. E su cui il Provveditorato ha avviato una verifica interna.