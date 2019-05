Salerno, maltrattamenti ai bimbi di una scuola d’infanzia: indagate tre maestre

Maltrattamenti in una scuola d’infanzia ad Olevano sul Tusciano (Salerno), indagate tre maestre. La Procura della Repubblica di Salerno ha iscritto sul registro degli indagati tre insegnanti dell’istituto del comune picentino, con l’accusa di maltrattamento. Le tre maestre avrebbero strattonato, afferrato per i capelli e lasciati da soli a piangere in un angolo, i piccoli allievi della scuola d’infanzia. I bimbi avrebbero tutti un’età tra i 3 e i 4 anni. A far scattare l’inchiesta da parte della Procura di Salerno una denuncia presentata da una mamma quasi un anno fa. Gli episodi denunciati riguardano il periodo settembre 2017 – maggio 2018. Dalla denuncia l’avvio delle indagini da parte dei carabinieri della stazione di Olevano sul Tusciano, diretti dal maresciallo Santaniello, che hanno provveduto a filmare il tutto attraverso l’installazione di telecamere nelle aule del plesso scolastico.