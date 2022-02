Salvini positivo al Covid, salta il discorso di Mattarella. “Mi aggiungo ai 10 mln di italiani”

Salvini positivo al Covid. Il leader della Lega non ha potuto presenziare al giuramento di Mattarella. Il numero uno del Carroccio ha appreso del contagio sottoponendosi alla prova del tampone prima di entrare alla Camera per il discorso del presidente della Repubblica appena ri-eletto. Oltre a lui, sembra che almeno altri 25 grandi elettori siano esclusi dall’evento. Tredici dei quali non hanno superato il test d’ingresso a Montecitorio.

Salvini positivo al Covid: lo apprende al test d’ingresso alla Camera

Dunque, appreso con fairplay della sua positività a Covid – solo poco fa, nel corso dello screening per l’accesso al giuramento del presidente della Repubblica – Salvini non si adombrato più di tanto. E corso a casa (in quarantena si presume), ha immediatamente postato sulla pagina Facebook: «Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre. Tampone di controllo come tanti altri. Nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio», scrive il leader leghista sui social. Aggiungendo in calce: «A casa al volo qui a Roma, armato di computer. Telefono e pazienza»…

Oltre al leader leghista, lo screening alla Camera identifica altri 13 grandi elettori positivi

Più precisamente, allora, dopo oltre 900 tamponi effettuati (di cui 600 per lo screening alla Camera e 300 al Senato), tra i grandi elettori sarebbero spuntati 13 nuovi positivi. Che sono andati ad aggiungersi ai 13 già registrati nei giorni scorsi. Una misura, quella dei tamponi anti Covid, obbligatoria per garantire la sicurezza e la presenza in parlamento. E così, stante le nuove disposizioni che coinvolgono anche l’universo politico, di norma esentati dall’indossare un badge di riconoscimento, ora parlamentari e delegati regionali ne devono indossare uno anche loro. Una sorta di certificazione del test antigenico di terza generazione realizzato.

Sotto, il post pubblicato sulla sua pagina Facebook da Matteo Salvini