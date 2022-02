Oltraggio ai martiri: video con un uomo che urina sulle Foibe postato da anonimi sul profilo twitter del Tg2

Oltraggiato il post dell’account Twitter del tg2 che annuncia lo “Speciale sulle Foibe” nel Giorno del Ricordo. In risposta al post sull’account Twitter del Tg2 che annuncia lo Speciale sulle Foibe, accanto ad altri commenti offensivi è stato addirittura postato uno sgradevole video nel quale si intravede una persona che urina verso una cavità carsica che sembra essere una Foiba. Lo dichiara il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano (nella foto in alto) che annuncia una querela al riguardo: “Si tratta di un gesto volgare che offende non solo il nostro lavoro ma soprattutto la memoria di questa immane tragedia nazionale”.

L’oltraggio al giorno del ricordo delle Foibe nel post del Tg2

Sangiuliano spiega: “La memoria delle Foibe, dopo un lungo oblio, è diventata memoria condivisa. Questo è un valore dell’identità comune. Noi non ci lasceremo intimidire e continueremo a raccontare con scrupolo e dedizione alla verità il dramma delle Foibe e degli esuli”.

“Ferma condanna dell’oltraggio avvenuto sull’account twitter del Tg2. Gli odiatori di professione colpiscono un momento di unità nazionale, ricordato anche dal presidente Mattarella. Solidarietà al Tg2 e al direttore Sangiuliano”, dice il commissario di Vigilanza Rai, deputato Fdi Federico Mollicone. “La tragedia nazionale delle foibe, lo ricordiamo, è celebrata come Giorno del Ricordo con una legge dello Stato. Non dobbiamo lasciare spazio all’odio e al negazionismo storico, ne va della memoria degli esuli e degli infoibati”, dice Federico Mollicone.

“Solidarietà alla redazione del Tg2 vittima di una vergognosa risposta al post pubblicato sullo speciale dedicato alle foibe. Un gesto che conferma quanto il negazionismo, il giustificazionismo siano radicati ostacolando quel processo di riconciliazione nazionale essenziale per una Nazione che delle sue vittime, come appunto quelle delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, deve avere rispetto e memoria”, dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani.

La redazione si indigna

“Il Comitato di Redazione condanna l’ignobile video inserito nei commenti al tweet sullo speciale del Tg2 dedicato al Giorno del Ricordo in memoria dei martiri delle foibe. Un gesto vergognoso e gravemente offensivo nei confronti innanzitutto delle vittime ma anche del lavoro del Tg2”. Lo afferma in una nota il Cdr del Tg2.