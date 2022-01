Giuliano Ferrara sta meglio. La moglie: “Notte tranquilla, ora ha chiesto un libro. Evviva!»

Giuliano Ferrara sta meglio. A dare buone notizie sullo stato di salute del giornalista e fondatore de il Foglio è la moglie Anselma Dell’Olio. “È stabile, la nottata è trascorsa tranquilla e stamane ha chiesto un libro. Evviva!”, ha raccontato.

Ferrara sta meglio e ha chiesto un libro

Il giornalista e volto televisivo per molti anni è ancora in prognosi riservata, ricoverato all’ospedale di Grosseto dopo l’infarto avuto giovedì sera. Nella sua proprietà in Maremma, a Scansano, dove si è ritirato da molto tempo. Il suo buen retiro dove possiede un’azienda agricola. In ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento di angioplastica. Ora Giulianone si trova nel reparto di terapia intensiva cardiologica. L’intervento risulta superato e le sue condizioni sono stabili. Gli amici, il mondo del giornalismo e della politica possono tirare un sospiro di sollievo, anche se i medici sono molto cauti nel pronunciarsi.

L’affetto del mondo della politica

Appena diffusa la notizia dell’infarto si sono rincorse le manifestazioni di affetto verso l’Elefantino e si è scatenato un ‘tifo’ trasversale per la sua guarigione. Tra i primi a manifestarsi Silvio Berlusconi, che nel ’94 volle Ferrara nel suo governo come ministro per i Rapporti con il Parlamento. “Forza Giuliano, grande amico mio!, scrive il Cavaliere. A sua volta alle prese con nuovi problemi di salute. Da Forza Italia al Pd passando per gli azzurri e i grillini si è levato un enorme in bolla al lupo a una delle penne migliori del giornalismo italiano.

L’apprensione dei foglianti

Nel turbillon della partita del Quirinale (che ha visto Ferrara impegnato a distanza a favore di Draghi al Colle) Claudio Cerasa è stato il primo a rassicurare sullo stato del fondatore de Il Foglio. “Giuliano Ferrara è ricoverato ma non è grave“, aveva detto durante la Maratona Mentana su La7, a poche ore dall’intervento. La comunità dei foglianti, in apprensione, è in contatto costante con i familiari di Ferrara.