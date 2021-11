Gol da cineteca del figlio di Renzi (video). Giuliano Ferrara sfotte Travaglio: “Ora il Fatto chiude…”

Un gol da cineteca quello realizzato in rovesciata da Francesco Renzi, figlio dell’ex premier Matteo, nella partita Prato-San Donnino di Serie D. Un gol che da ieri in rete ha scatenato commenti e ironie politiche di tutti i tipi, sia tra gli “odiatori” dell’ex premier toscano che tra i suoi sostenitori. Tra i commenti più sagaci, quello del fondatore del “Foglio“, Giuliano Ferrara, che su Twitter scrive: “Se il figlio di Renzi segna in rovesciata, il Fatto di Travaglio rischia di chiudere…”.

Il gol del figlio di Renzi con il Prato

Francesco Renzi ha realizzato ieri la sua seconda rete stagionale con la maglia del Prato. A fine match la dedica per mamma Agnese. L’attaccante, classe 2001, figlio dell’ex Premier e leader di Italia Viva, dopo aver trovato la prima rete in campionato nella rocambolesca vittoria del Prato contro l’Athletic Carpi, ha segnato ieri con una fantastica rovesciata contro il San Donnino, realizzando la rete del definitivo 2-1 al 76′ minuto di gioco. Il gol della vittoria segnato da Francesco è arrivato dopo un’azione prolungata dei toscani. Non si sa se in tribuna ci fosse papà Matteo, che spesso segue il figlio ma cercando di non farsi riconoscere tra il pubblico.