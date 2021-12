Ecr, Fitto e Legutko confermati presidenti. Meloni: «Cresce il nostro protagonismo europeo»

Gli eurodeputati dell’Ecr (Conservatori e Riformisti Europei) hanno confermato le cariche di presidenti a Ryszard Legutko (Polonia) e a Raffaele Fitto (Italia). Nel corso di una riunione del Gruppo tenutasi a Strasburgo sono state elette anche altre cariche. Assita Kanko (Belgio), Peter Lundgren (Svezia), Robert Roos (Paesi Bassi), Beata Szydlo (Polonia), Hermann Tertsch (Spagna) e Roberts Zile (Lettonia) sono stati eletti vicepresidenti del gruppo. Angel Dzhambazki (Bulgaria) e Kosma Zlotowski (Poland) agiranno come co-tesorieri del gruppo. Il gruppo Ecr ha poi scelto l’eurodeputato lettone Roberts Zile come proprio candidato per uno dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo. E l’eurodeputato polacco Karol Karski come candidato Ecr per uno dei cinque questori del Parlamento europeo.

Ecr, Fitto e Legutko confermati co-presidenti

“Rappresentiamo la voce conservatrice al Parlamento europeo e continueremo a lottare per un’Europa forte e unita di Nazioni sovrane”. Così Raffaele Fitto ringraziando le delegazioni che compongono il gruppo Ecr per avergli confermato la loro fiducia. “Il gruppo Ecr al Parlamento europeo riafferma il suo impegno nei confronti della Dichiarazione di Praga e nella Dichiarazione dell’Ecr sulla Riforma dell’Unione europea. Rappresentiamo una delle principali forze politiche nel Parlamento europeo che ha caratterizzato la propria attività politica verso una profonda riforma delle istituzioni europee”, ha aggiunto.

“Siamo la voce conservatrice al Parlamento europeo”

“Maggiore trasparenza, responsabilità e rispetto della sussidiarietà nelle relazioni di Bruxelles con i governi e i cittadini europei. Continueremo ad operare in questa direzione anche nel proseguo della legislatura fino al 2024”. Fitto ha sottolineato la necessità di mantenere unito e rafforzare il gruppo Ecr. “Per questo – ha concluso – continueremo a interagire con quelle forze che nell’Europarlamento condividono i nostri valori e le nostre idee. Un ringraziamento particolare a Giorgia Meloni. E a tutti i colleghi della delegazione italiana di FdI per il loro sostegno e la loro fiducia”. Il gruppo Ecr è la casa dei conservatori al Parlamento europeo – ha detto dal suo canto Ryszard Legutko – il gruppo che sostiene i valori su cui è stata fondata l’Unione europea.

Le congratulazioni di Giorgia Meloni: vi ringrazio per il vostro lavoro

Giorgia Meloni da Roma si è congratulata con Ryszard Legutko e Raffaele Fitto, rieletti oggi co-presidenti del gruppo Ecr. ” A loro va il mio ringraziamento per lo straordinario lavoro fatto in questi anni per rafforzare ECR. Che rappresenta la voce conservatrice d’Europa e una delle principali forze politiche a Bruxelles”. Così la leader di Fratelli d’Italia e presidente del gruppo Conservatori e riformisti. “La loro rielezione dà continuità a questo impegno per rendere Ecr un attore sempre più protagonista dello scenario politico del Vecchio Continente”. La Meloni ha augurato buon lavoro anche ai deputati Kozma Złotowski, Roberts Zile e Karol Karski. Che saranno i candidati del gruppo Ecr alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Questore del Parlamento Europeo.