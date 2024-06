Sinner torna in campo: nel suo primo torneo da numero uno affronterà Griekspoor in Germania. Il tabellone

Sorteggiato il tabellone del “Terra Wortmann Open“, Atp 500 sull’erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, (in calendario dal 17 al 23 giugno ndr) con un montepremi da 2.411.390 euro. Jannik Sinner, nel suo primo torneo da numero 1 del mondo, debutterà contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 23 Atp e reduce dalla semifinale di ‘s-Hertogenbosch, che ha sconfitto in tutti i quattro precedenti confronti diretti.

Ma non è tutto: perché nel tabellone del torneo tedesco ci sono anche altri quattro italiani. Luciano Darderi, numero 41, inizierà il suo percorso contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 35: chi vince potrebbe sfidare Stefanos Tsitsipas al secondo turno. Flavio Cobolli, numero 50, sfiderà invece Hubert Hurkacz, numero 8 (nessun precedente). Matteo Berrettini esordisce contro un qualificato.

Aprirà le danze dei tricolore in campo Lorenzo Sonego contro il serbo Miomir Kecmanovic nel match che determinerà il possibile avversario di Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, al secondo turno. Sarà il loro quinto confronto diretto: 2-2 il bilancio dei precedenti.

Non solo. Jannik Sinner è iscritto anche in doppio, come anche l’amico Hubert Hurkacz. Come noto, comunque, i numeri 1 nel main draw di doppio sono gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno raggiunto quest’anno due finali nei primi due Slam della stagione. Debutteranno contro una coppia di singolaristi, Griekspoor e Struff.

(Italpress)