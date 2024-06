Incosciente ma viva, su un sentiero vicino a una grotta: ritrovata la 22enne scomparsa a Lucca da tre giorni

Incosciente ma viva: l’hanno ritrovata così i Vigili del Fuoco del Comando di Lucca, che dalla giornata di ieri sono stati coinvolti nelle operazioni di ricerca, la ragazza di 22 anni che risultava scomparsa da sabato scorso. Per raggiungere questo risultato sono stati impiegati molti uomini e mezzi del Corpo Nazionale tra i quali: squadre ordinarie da Lucca e Pisa. Piloti di droni ed elicotteristi per la ricerca aerea. Tre unità cinofile per la ricerca a terra e nuclei Saf (speleo alpino fluviali) per le ricerche in aree impervie.

Il tutto coordinato dall’unità di comando locale (Ucl) con personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) che si è avvalso anche di strumentazione specifica atta alla triangolazione dei telefoni cellulari nelle ricerche di dispersi. La ragazza è stata trovata in località Santa Maria del Giudice, ai margini di un sentiero che porta alla grotta di Castelmaggiore e, una volta opportunamente imbracata e recuperata dal personale Saf, è stata affidata alle cure del personale sanitario che l’hanno trasportata all’ospedale San Luca.

(Italpress)