Otto mesi alla prof di Novara che insultò il carabiniere Cerciello scrivendo: “Uno di meno”

Otto mesi di reclusione, cinque più di quelli richiesti dalla Procura, per vilipendio alle Forze armate e diffamazione. Così si è chiuso il processo di primo grado nei confronti di Eliana Frontini, l’insegnante novarese che su Facebook commentò in modo offensivo l’assassinio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. La professoressa di Storia dell’arte aveva scritto: “Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza“.

Assolto il marito della donna, Norberto Breccia, che era accusato di favoreggiamento. I due non erano presenti in aula. “Ho commesso un errore gravissimo, me ne sono resa conto appena ho cliccato”, aveva detto la donna quando però il suo post era ormai diventato virale. “Ho scritto una cavolata – aveva detto la stessa insegnante -. Mi sono lasciata guidare dalla sensazione che spesso le forze dell’ordine non intervengono quando serve, quando una donna è maltrattata o peggio, si muovono solo quando ormai è troppo tardi. Sono stata una stupida”. Inizialmente aveva però fatto credere che qualcuno aveva utilizzato il suo pc e che non era lei l’autrice del post.