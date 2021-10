Strette di mano vietate fino all’anno prossimo. Pregliasco allarmato: “Fate come me, schivatela”

Non si attenua il flusso di dichiarazioni degli esperti di Covid, nel segno dello sproloquio quotidiano. Oggi tocca, come quasi ogni giorni, a Fabrizio Pregliasco intervenire, a beneficio della collettività, sul tema della stretta di mano, su cui arriva lo stop categorico. “Se ne parla in primavera”. Il Coronavirus allenta la morsa in Italia e c’è voglia di ritorno alla normalità, ma “non è ancora il momento di abbandonare il nuovo galateo, prima ‘adda passà ‘a nuttata’ e ”a nuttata’ è l’inverno”, dice il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, che frena gli entusiasmi e la “comprensibile” voglia di ritorno ai quotidiani gesti di saluto. “Per tornare a strette di mano e abbracci – dice all’Adnkronos Salute – vediamo in primavera, forse allora potremmo cominciare ad allentare un po’ ma prima è un rischio“, avverte. “Anche se – rileva il virologo – già adesso c’è qualcuno che lo fa. Da me ogni tanto qualcuno si presenta tendendo la mano, ma io la schivo”.

Non solo strette di mano vietate, Pregliasco consiglia anche la terza dose