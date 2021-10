No Green Pass: manifestante si sente male, i poliziotti lo soccorrono e lui li abbraccia (video)

Momenti di tensione durante lo sgombero del porto di Trieste occupato stamane da alcune centinaia di manifestanti no Green Pass. La polizia è dovuta ricorrere all’utilizzo di idranti e lacrimogeni per disperdere la folla. Uno dei manifestanti, con indosso abiti mimetici, è caduto a terra ed è stato subito soccorso dagli agenti. Dopo alcuni istanti di paura, l’uomo si è rialzato e si è scambiato un abbraccio con un poliziotto in segno di ringraziamento (video).

Intanto, continuano i disordini al porto di Trieste dove i manifestanti non mollano e continuano a lanciare oggetti e bottiglie contro le forze dell’ordine. Alcuni cassonetti sono stati ribaltati mentre la polizia sta intervenendo con gli idranti.