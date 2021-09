Sileri smentisce clamorosamente Draghi: “Impossibile il Green pass obbligatorio, ha ragione Salvini” (video)

Lo dice tranquillamente, in tv, a David Parenzo e Conchita De Gregorio, sulla Sette. “Obbligo vaccinale? E’ impossibile, almeno per adesso. Deve essere un’extrema ratio. La vaccinazione sta andando molto bene, raggiungeremo il target dell’80% della popolazione vaccinata. In questo momento l’obbligo non serve”. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, smentisce clamorosamente quanto annunciato il giorno prima dal premier Draghi e lo fa senza mezze misure. “Si può parlare di obbligo se l’epidemia accelera e le persone non si vaccinano. Oggi le vaccinazioni aumentano, raggiungeremo il target dell’80% della popolazione vaccinata. Mi chiedo poi a chi servirebbe l’obbligo e soprattutto con quale vaccino andrebbe fatto, visto che al momento solo Pfzer ha avuto l’omologazione, tra l’altro negli Usa e non ancora dall’Ema, in Europa”.

Sileri boccia il Green pass obbligatorio

Il sottosegretario grillino sembra sulla stessa linea di Salvini, gli fa notare la De Gregorio. E lui: “E quindi, che posso farci?”. “I vaccini non sono ancora liberi nel mercato. L’obbligo non può essere un tema all’ordine del giorno. Arriveremo a fine settembre e vediamo quante sono le persone vaccinate. Il vero problema sono i 3,8 milioni di over 50 non vaccinati. Il numero sta calando, aspettiamo un paio di settimane e vediamo le cifre. Non credo che si parlerà di obbligo, vedo più un allargamento del Green pass“.

Ma allora, ci si chiede in studio, perché il premier Draghi si è lasciato andare a uno scioltissimo “sì” quando gli hanno chiesto dell’obbligatorietà del Green pass? Per spaventare Salvini o gli italiani che non vogliono vaccinarsi?