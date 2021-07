No Green pass, manifestazioni e scontri in Francia. Comunisti ed estrema destra insieme

Manifestazioni contro il green pass sono in corso in tutta la Francia con migliaia di partecipanti, dopo quelle dei giorni scorsi in Italia. A Parigi vi sono stati scontri a place de la Republique, dove è arrivato il principale corteo, partito dalla stazione metro di Villiers. Un camion dei gendarmi è stato attaccato e la polizia ha lanciato lacrimogeni sulla folla. Un poliziotto ferito, apparentemente incosciente, è stato evacuato dalla polizia, scrive Le Figaro, aggiungendo che l’uomo potrebbe essere stato colpito da un petardo. Lanci di petardi e lacrimogeni sono segnalati anche nel corteo diretto alla Bastiglia.

La protesta contro il Green pass in Francia

Nella capitale francese vi erano quattro punti di raccolta per la protesta. Alla stazione di Montparnasse, in testa ai manifestanti marcia Florian Philippot, leader del partito di estrema destra “I patrioti” ed ex vice presidente dell’allora Front National di Marine Le Pen.

Proteste sono state organizzate in 150 città francesi. Nel sud est del paese sono scesi nelle piazze almeno in 20mila, scrive le Figaro, sottolineando che in diverse città i partecipanti sono aumentati rispetto a sabato scorso. A Montpellier sono in 8500, a Nizza 6mila, Aix-en-Provence in 2200, ad Avignone oltre 3mila, a Strasburgo 3200. Si tratta, nota il giornale, di una folla molto eterogenea, che va dai trentenni ai pensionati, con alcuni gilet gialli, dove spuntano anche vessilli comunisti, della sinistra radical di La France Insoumise, ma anche bandiere francesi con la croce di Lorena della resistenza gollista.