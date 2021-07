No Green pass: dalla piazza partono cori contro David Parenzo, lui risponde così… (video)

Era in diretta da piazza del Popolo, l’altra sera, David Parenzo, conduttore di “In Onda” con Conchita De Gregorio, quando sono partiti dei cori ostili dal popolo dei No Green pass all’indirizzo dei giornalisti. Uno, in particolare, era diretto contro di lui. “Giornalista terrorista, dicono, tra cori contro Speranza, e ce ne sono anche contro di te, David”, gli riferisce l’inviato Luca Sappino. “Ah, bene, faglielo fare adesso il coro, Luca, voglio sentirlo”, replica apparentemente divertito Parenzo dallo studio, mentre partono altri cori in difesa del suicida dottor De Donno e contro Draghi. La De Gregorio interviene dicendo che c’è troppa confusione mentre Parenzo chiude il capitolo sui cori contro di lui dicendo: “Salutameli con grande affetto…”.