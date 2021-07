Duello Parenzo-Paragone. “I novax mi insultano. Ti querelo”. E il senatore: “Auguri, lo farò anch’io”

Duello a suon di carte bollate tra David Parenzo e Gianluigi Paragone. Il primo a incrociare i guantoni è il giornalista urticante, conduttore di In Onda insieme a Concita De Gregorio. “Annuncio”, scrive Parenzo su Twitter. “Da oggi chi mi attribuisce frasi mai dette, verrà immediatamente denunciato! Ricevo da giorni minacce e insulti dal mondo Novax, oggi si passa al piano legale. Il primo fortunato a vincere la querela si chiama Paragone (ex Lega, ex 5Stelle)”.

Scontro Parenzo-Paragone sui novax

Il giornalista avvisa, senza molti giri di parole, che è pronto a far fioccare le querele contro chi gli mette in bocca dichiarazioni che non ha fatto. Non tarda ad arrivare la replica del senatore chiamato in causa. “Auguri a Parenzo. Ovviamente ci sarà la controquerela”. Così Paragone commenta all’Adnkromos il tweet di David. A scatenare il duello le parole sopra le righe del conduttore televisivo di venerdì scorso.

Quella frase sui rider dal sen fuggita

Provando a convincere gli scettici sulla campagna vaccinale, Parenzo ha un po’ esagerato. Arrivando a consigliare ai rider di sputare nel cibo che devono consegnare ai novax. Parole che hanno scatenato i commenti velenosi del popolo dei social. “Per agevolare il compito si potrebbe cominciare a consegnare il cibo in confezioni con la foto di Parenzo”, si legge nella valanga di tweet. Oppure: “Spero che il signor Parenzo abbia lo stesso trattamento nei ristoranti esclusivi. Dove ogni giorno pranza, col suo meraviglioso green pass“.