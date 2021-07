L’influencer che partorirà in diretta per 12mila euro: «Sono una donna d’affari e devo fare soldi»

Partorire in diretta social per 12mila euro. È l’idea della influencer britannica Carla Bellucci, 39 anni, 121mila follower, tre figli già all’attivo, il quarto in arrivo. «Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati», ha commentato Bellucci, respingendo al mittente le critiche per una scelta che, ai suoi occhi, appare più che naturale: monetizzare.

Il parto dell’influencer in diretta su OnlyFan

Bellucci “venderà” il suo parto su OnlyFan, una piattaforma in cui l’accesso ai contenuti dei personaggi social preferiti è a pagamento. Pare che l’idea le sia stata suggerita da un fan, in una di quelle fortunate congiunzioni astrali in cui due menti aperte si incontrano dando vita a qualcosa di inedito. Dev’essere stata una cosa tipo: “Pagherei per vedere il tuo parto”, “In effetti, potrei farmi pagare per far vedere il mio parto”. E il resto sta per diventare storia.

«Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi»

«Sono una donna d’affari e ho bisogno di fare soldi», ha spiegato ancora l’influencer a proposito del parto in diretta. Bellucci, quindi, non ha nascosto l’entusiasmo per le occasioni di business che le sono capitate da quando ha annunciato la nuova gravidanza, che, secondo i calcoli del tabloid britannico Daily Star, le ha già portato in tasca più di 40mila sterline. Non parliamo solo della più classica delle foto in posa con il passeggino di marca. «Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno che si potesse fare», ha detto Bellucci al giornale, che di recente ha rivelato come tutta questa sovraesposizione comporti non solo guadagni, ma anche un costo: l’influencer ha ricevuto insulti e minacce di morte ed è stata costretta a rafforzare i sistemi di sicurezza della sua casa.

«Il meglio deve ancora venire»

Lei, comunque, non sembra disposta a farsi intimorire e sul suo profilo Instagram continua a postare foto della sua gravidanza. «Il meglio deve ancora venire», ha scritto sull’ultima, postata due giorni fa e fornita di tutto il corredo d’ordinanza: sguardo da pantera, abito corto e iper scollato e mano sulla pancia.