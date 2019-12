La frase di Chiara Biasi, modella e influencer tra le più note, ha scandalizzato i Social. «Io per 80 mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli!». Le parole pronunciate dalla Biasi su Italia 1 durante uno scherzo organizzatole dalla trasmissione Le Iene sta scatenando un fiume di polemiche in Rete. Moltissimi i commenti sdegnati alla frase della Biasi (che ha 2 milioni e mezzo di follower su Instagram).

«Questo è uno schiaffo a gente che si alza alle 3 di notte per andare a lavorare e portare a casa mille euro stentate, in molti casi anche di meno. Vergognoso», scrive su Twitter una commentatrice. «Io fossi in voi, una come @chiarabiasi smetterei di seguirla. Le parole sono importanti, specialmente se te la tiri da #influencer (magari una bella donazione per il Natale dei poveri sarebbe un bel gesto)», twitta un altro commentatore. «Cara #ChiaraBiasi, se tu per 80.000 euro manco ti alzi dal letto mentre noi umani ci svegliamo tutti i giorni alle 7 per meno di un terzo di quella cifra all’anno (quando va bene)… una foto di te sulla tazza del cesso mi parrebbe il minimo prezzo da pagare», sentenza un altro tweet.

Chi è Chiara Biasi (fotogallery dal profilo Instagram)

Chiara Biasi è nata a Pordenone il 28 marzo del 1990, del segno dell’Ariete. Friulana di nascita ma milanese d’adozione, che giovanissima con il blog Chiarabiasi.com e il suo profilo instagram è riuscita a raggiungere il successo. Professione influencer, dunque. Attività che offre insospettabili occasioni di business per molte modelle.