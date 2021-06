Chiara Ferragni, bufera sui sandali di gomma con il cinturino: ecco quanto costano. L’ira del web

Prezzo da capogiro per i sandali di gomma con il cinturino di Chiara Ferragni. Dopo le ciabattine e le infradito per il mare, l’imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo modello di sandali destinato a fare tendenza quest’estate. Si tratta dei sandali di gomma con cinturino e loghini con l’iconico occhio. Il modello, disponibile in rosa, azzurro, arancio, bianco e nero, è descritto così sul sito Chiara Ferragni Collection: «Sandali con chiusure velcro “Logomania” e para in gomma 35 mm». Il prezzo delle ciabattine da mare è di 149 euro. Come riporta Leggo.it, il nuovo articolo Chiara Ferragni Collection divide i follower. E sull’account ufficiale di Instagram piovono commenti: «149 euro per scarpe di plastica è vergognoso». E ancora: «Mi piacciono tutti i tuoi prodotti, ma questi non mi convincono…». «Non mi piacciono…». Ma ci sono anche tanti fan che apprezzano: «Stupende, le voglio».

Polemiche per linea baby

Polemiche simili hanno interessato in passato anche la linea “baby” lanciata dall’influencer in occasione della nascita della sua seconda figlia, Vittoria. Ma l’influencer non ha mai replicato. Come riporta il Giornale, a scatenare la polemica era stata una tutina in maglia di cashmere e lana venduta sul web a 295 euro.

Chiara Ferragni, vaccino e complottisti

Altra polemica che ha riguardato Chiara Ferragni è stata la sua vaccinazione. L’influencer si è vaccinata contro il Covid e ha pubblicato una foto su Instagram e ha inviato i suoi follower a fare altrettanto. Ma c’è chi ha messo in dubbio la vaccinazione alimentando un dibattito senza fondamento. «Mi sento completamente normale dopo il vaccino, mi fanno ridere i complottisti che pensano che io abbia finto di fare il vaccino. Siete fuori», ha detto la Ferragni, smontando le tesi cospirazionista con una spiegazione ovvia: «Ho fatto il vaccino sul braccio sinistro. La telecamera, quando si usa frontale, inverte il lato…».