Chiara Ferragni si vaccina e si ricrede su Regione Lombardia. Poi ridicolizza i complottisti: «Siete pazzi»

«Devo dare merito a Regione Lombardia per aver recuperato nella campagna vaccinale dopo mesi di disagio». Chiara Ferragni ieri ha ricevuto la prima dose di vaccino e, insieme al momento dell’iniezione, ha voluto condividere con i suoi oltre 23,7 milioni di follower anche un riconoscimento alla Regione, con la quale in precedenza lei e Fedez avevano avuto uno scontro in merito alla vaccinazione della nonna di quest’ultimo.

Il tempo galantuomo con Regione Lombardia

La Regione Lombardia è oggi fra le più virtuose d’Italia. «Ci siamo attrezzati per le inoculazioni, negli hub vaccinali, di tutti i cittadini con più di dodici anni. Con la tranquillità di chi sa di aver già coperto le categorie fragili», ha commentato il presidente Attilio Fontana, ricordando gli «attacchi strumentali da parte di chi voleva prendersela con la nostra Regione solo per motivi politici, per demolirne l’immagine di efficienza. Il tutto – ha detto il governatore nel corso di un’intervista con Repubblica – in un contesto che ha visto molti nemici dell’autonomia. Non è stata una pagina gloriosa».

Complottisti scatenati sul vaccino di Chiara Ferragni

«Per fortuna la storia presenta il conto…», ha commentato quindi Fontana, riferendosi agli attacchi giunti dal fronte politico, dal quale ancora mancano riconoscimenti come quelli compiuti da Ferragni. La vaccinazione dell’imprenditrice digitale, però, è stata caratterizzata anche da un surreale siparietto mandato in scena da un irriducibile, quanto distratto, fronte complottista. Complice l’effetto specchio della fotocamera del telefono, infatti, il braccio dell’inoculazione nella foto era a sinistra, mentre nelle successive storie in cui Ferragni dava aggiornamenti su come si sentiva era a destra.

La risposta: «Siete pazzi. Vacciniamoci tutti»

La stessa Ferragni ha svelato l’arcano illustrando pedissequamente il piccolo “incoveniente” tecnico: «Complottisti, siete pazzi», ha quindi commentato, dicendosi «senza parole». «Tutto chiaro adesso?», ha quindi concluso l’influencer, postando anche una sequenza di foto per fugare ogni altro ulteriore dubbio. «Dopo più di un anno di isolamento e paura, sono veramente felice di questo primo passo verso una vita normale. Vacciniamoci tutti», aveva scritto Ferragni su Instagram sotto la foto della vaccinazione.