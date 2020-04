“Commissariare la sanità lombarda”: l’ignobile sciacallaggio politico della sinistra milanese

Restare uniti in questo momento difficile, ma solo se serve a puntellare la sinistra. Se in prima linea contro l’emergenza c’è, invece, un governo di centrodestra allora si può contestare, denigrare, anche prendere simbolicamente a sassate. È il messaggio che arriva dalla sinistra milanese che, mentre ancora negli ospedali lombardi si combatte con ogni forza per strappare vite umane alla furia del virus, chiede il commissarimento della sanità regionale.

L’atto di sciacallaggio della sinistra milanese

L’appello – se così si può chiamare quello che appare come un vero e proprio atto di sciacallaggio politico – è “commissariare la sanità lombarda, ora”. A lanciarlo su una nota piattaforma di raccolta firme è stata la rete Milano 2030, che riunisce partiti e movimenti politici della sinistra milanese. Ne fanno parte Costituzione Bene Comune; Diem 25 Milano; èViva Milano; Forum per il Diritto alla Salute; Medicina Democratica; Milano In Comune; Possibile Milano; Punto Rosso; Partito della Rifondazione Comunista Milano; Sinistra Italiana Milano e Lombardia; SinistraxMilano. Un coro del quale fa parte anche l’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino, già assessore comunale a Milano, che in questi giorni così difficili non perde occasione per attaccare il governatore Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera.

Obiettivo: delegittimare il modello sanità lombarda

Secondo gli estensori della raccolta firme, “il gravissimo impatto del Covid-19 in Lombardia” andrebbe imputato alle “scelte della giunta” regionale, che andrebbe esautorata nominando subito un “commissario ad acta”. La sinistra milanese, quindi, stila una lunga lista di quelli che, a suo dire, sarebbero stati errori e imperizie della giunta regionale di fronte all’emergenza coronavirus. Ma il vero punto è un altro: è mettere in discussione “il modello lombardo di sanità”, che sarebbe la causa di tutti i mali. È, dunque, approfittare di una disgrazia per attaccare il simbolo – concreto – del buon governo del centrodestra. Insomma, un atto di sciacallaggio bello e buono.