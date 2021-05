Orrore a Milano, un peruviano stupra una bambina di 12 anni e la minaccia di morte

Ha violentato una bambina di 12 anni. Minacciandola perché non denunciasse gli abusi subiti. Lo stupratore è un peruviano di 20 anni. Arrestato la notte del 4 maggio scorso, a Pioltello (Mi), dai carabinieri del nucleo operativo di Cassano d’Adda. L’uomo, residente a Pioltello, è accusato di violenza sessuale aggravata. Una storia torbida e raccapricciante.

Milano, violenta una 12enne e la minaccia di morte

Le indagini sono partite dalla denuncia, lo scorso lunedì, di una 30enne honduregna. Che ha raccontato di avere appreso il giorno prima dalla figlia dodicenne la violenza subita alcune settimane prima. I militari, con l’ausilio di una psicoterapeuta, hanno quindi ascoltato in modalità protetta la vittima. E hanno appreso che il 3 aprile scorso la bambina era stata avvicinata in un condominio del quartiere da un sudamericano. Conosciuto su Instagram. Che l’ha obbligata a salire sul terrazzo dello stabile. E costretta a subire un rapporto sessuale. Nei giorni seguenti, l’aggressore aveva inviato diversi messaggi alla dodicenne. Minacciando di morte se avesse denunciato le violenze subite.

Il racconto della vittima e l’arresto del peruviano

“Mostrando – sottolineano gli inquirenti – una morbosa gelosia nei confronti della vittima. Il 25 aprile scorso la minore era stata avvicinata nello stesso luogo dal sudamericano. Che l’aveva afferrata per un braccio. Tentando violentarla nuovamente. In quella circostanza la piccola era riuscita a sfuggire dalla morsa dell’uomo. E a rientrare a casa“.

I carabinieri hanno raccolto in poche ore gravi indizi di colpevolezza a carico del peruviano. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima e alla capillare conoscenza dei luoghi. L’uomo è stato rintracciato in serata a Pioltello. E arrestato. Nell’abitazione perquisita del violentatore gli agenti hanno trovato e sequestrato gli indumenti indossati dall’uomo durante la violenza. L’orco peruviano si trova a San Vittore. Il 5 maggio si è svolta l’udienza di convalida del fermo. Al termine del quale il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere del peruviano.