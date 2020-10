Usa, Trump alle mogli degli operai: «Riporterò i vostri mariti al lavoro». E la Pelosi vomita insulti

I riflettori delle presidenziali Usa tornano sulla Florida, cruciale Stato in bilico. Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden faranno entrambi campagna a Tampa per non lasciare nulla al caso. La rielezione dell’attuale presidente passa necessariamente per i 29 grandi elettori del Sunshine State. Quattro anni fa se lo aggiudicò con un margine di 113.000 voti, pari all’1,2 per cento. I due comizi – Trump a Tampa, Biden a Broward County – sono fissati alla stessa ora. A Tampa, lo sfidante parlerà invece alle 18,30 ora locale. Anche per Biden, dato avanti nei sondaggi, la Florida può essere determinante. Al momento, la media di Real Clear Politics attribuisce nello Stato un lieve vantaggio al dem: 48,4 per cento contro il 47,9 di Trump.

Trump e Biden impegnati in Florida

Il presidente sta intensificando gli sforzi in questo scorcio finale di campagne elettorale. Dopo la Florida, volerà a Fayettesville, nella Carolina del Nord, altro Stato strategico. La contea di Cumberland, dove si trova Fayettesville, è considerata determinante perché il tycoon possa aggiudicarsi i 15 grandi elettori dello Stato. Domani i due candidati faranno campagna nel Midwest ed entrambi sono attesi in Wisconsin. Trump tornerà anche in Michigan e Minnesota mentre Biden farà tappa (per la terza volta) nella Badger State e poi nell’Iowa. Sabato farà visita nel Michigan accompagnato dall’ex presidente Barack Obama.

La speaker della Camera sempre velenosa

Nella disputa presidenziale, si è ritagliata una fettina di visibilità anche Nancy Pelosi, democrat come Biden e speaker della Camera. Mai tenera con Trump, questa volta lo ha attaccato perché in un comizio in Michigan, si era rivolto alle donne dei quartieri operai promettendo loro di «riportare i mariti al lavoro». «Ma in che secolo vive?», ha attaccato la Pelosi descrivendo il presidente come «completamente scollegato dalle realtà della vita». Gli ultimi sondaggi indicano ancora Biden in vantaggio. Ma fu così anche quattro anni fa. E si è visto come andò a finire.