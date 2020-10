I tremori di Angela Merkel, “Dagospia”: «Il marito aveva una tresca con una sua ex allieva»

I tremori di Angela Merkel sono tornati d’attualità. Nulla si sa su quanto davvero sia accaduto alla Cancelliera tedesca lo scorso anno, quando apparve più volte in pubblico in preda a tremori. Ora a lanciare un’indiscrezione non ufficiale è Dagospia che scrive: «Alcune malelingue esperte di questioni tedesche, hanno riferito a Dagospia una storia che ha dell’incredibile. Ricordate quando, a giugno 2019, la Cancelliera – durante una cerimonia con il presidente ucraino Zelenskyj – ebbe una strana tremarella? Si parlò di disidratazione, poi di un danno neurologico, addirittura di morbo di Parkinson».

I tremori della Merkel

E poi ancora. «L’Europa impallidì all’idea che la sua regina fosse “depotenziata” da un problema di salute. Nulla di tutto questo. Dopo più di un anno, scopriamo che quei disturbi erano i patimenti di un cuore spezzato: il marito, Joachim Sauer, l’aveva lasciata! Il 71enne professore di chimica all’Università “Humboldt” di Berlino aveva una tresca con una sua ex allieva». Ma Dagospia non si ferma nel racconto sulla Merkel e va oltre. «Il professor Sauer non ha smesso di dare “ripetizioni” alla sua ex allieva. Porta avanti la sua liaison extraconiugale, all’interno di un accordo definito: finché Angela Merkel è sotto i riflettori, ognuno fa la sua vita con discrezione e riservatezza».

Cosa aveva detto la Cancelliera

I malesseri della Merkel avevano fatto tremare la Germania. La stessa Cancelleria interpellata a Berlino, aveva minimizzato. «In primo luogo si può presumere che io conosca le responsabilità legate al mio incarico e agisca conformemente ad esse per quanto attiene a questioni legate alla salute». «In secondo luogo si può presumere che come essere umano abbia grande interesse personale a stare bene. Ed occuparmi della mia salute». Il primo attacco di tremore era avvenuto il 18 giugno, durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenski a Berlino. Allora la Bild citata da vari media tedeschi aveva detto che particolare attenzione è stata riservata ai valori ematici. Perché si era ipotizzato che alla Cancelliera potessero mancare determinati minerali.