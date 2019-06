Tremori della Merkel, l’esperto rivela cosa le è veramente successo (video)

Le immagini del malore di Angela Merkel a Berlino in poche ore hanno fatto il giro del mondo. Durante l’esecuzione degli inni nazionali in occasione della visita in Germania del nuovo presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskiy, quel tremore non è sfuggito alle telecamere e ha provocato allarme. Un malore che poco dopo è stato derubricato a “solo disidratazione”. «Ho dovuto bere almeno tre bicchieri d’acqua – ha minimizzato – probabilmente ne avevo bisogno. Comunque ora sto bene».

Malore della Merkel, parla l’esperto

Molti si interrogano su cosa sia successo veramente. Una possibile risposta arriva dal Corriere della Sera, che ha interpellato Alberto Albanese, professore di Neurologia all’Istituto Humanitas di Milano. Possibile che si trattasse di disidratazione? «Diciamo che la disidratazione non è prevista nei manuali di medicina come causa di tremori – premette – Di solito, infatti, comporta svenimenti, abbassamento della pressione, crampi muscolari, alterazioni cardiache. Ma la cancelliera tedesca, dopo questo episodio, ha ripreso a camminare normalmente. Forse un po’ frettolosamente».

L’esperto esclude l’ipotesi Parkinson, i cui tremori «sono qualcosa di diverso e alterano i movimenti in maniera diversa». Dunque, quale ipotesi avanza il professor Albanese? «Ecco, l’idea che viene in mente per spiegare questa situazione è l’assunzione di farmaci. Farmaci tipo calmanti – rivela – Si potrebbe definire questa condizione con il termine di acatisia, caratterizzata, appunto, da un’irrequietezza motoria e spesso dovuta, appunto, alle medicine», conclude. Infine, interpellato in tal proposito, Albanese non esclude neppure che il tremore possa essere stato causato da una condizione febbrile.