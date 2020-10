Clamorosa gaffe della Azzolina, la virologa Viola la zittisce: “Inutili i test che lei chiede” (video)

“Il test sierologico non serve a nulla, non serve a fare diagnosi di Covid, va detto una volta per tutto”, attacca la virologa Antonella Viola, a La Sette, rispondendo a una lunga dichiarazione della ministra Azzolina. Silenzio in studio, imbarazzo della Gruber, collegata da casa, con la ministra che farfuglia qualcosa: “C’è dibattito, servono i test rapidi, anche i sierologici”. “No, nessun dibattito, in test sierologici non sono strumenti diagnostici ma sono utili solo per fini statistici, per valutare la diffusione del coronavirus. Per capire se si è positivi serve solo il test rapido antigenico…”, spiega la professoressa Antonella Viola, ordinaria di Patologia generale all’Università di Padova.

L’ennesima gaffe della Azzolina

E’ grave che la ministra della Pubblica Istruzione, già alle prese con il caos scuole da lei originato, non conosca la differenza tra i metodi di rilevazione del virus che vorrebbe utilizzare per frenare l’epidemia. Ma ormai la gaffe della Azzolina è un “must” delle cronache quotidiane sul fronte del coronavirus nelle scuole, a cominciare da quella, recente, sui banchi a rotelle che servirebbe a divertire i ragazzi…