L’ultima barzelletta della Azzolina: “I banchi a rotelle? Servono a non far annoiare gli studenti” (video)

L’ultima barzelletta della ministra Lucia Azzolina è sui banchi con le rotelle, di cui nessuno, al momento, hanno compreso l’utilità. Lei, imbarazzata, cerca di dare una spiegazione doppiamente ridicola. Prima dice che i soldi dello Stato sono serviti a far lavorare delle imprese (ma allora perché non darglieli direttamente?). Poi vita sul presunto divertimento degli studenti nel muoversi con le rotelle…

“I banchi con le rotelle hanno dato lavoro a tante imprese. Servono a lavorare in gruppo e a fare didattica innovativa e diversa rispetto a quella frontale per cui gli studenti sia annoiano a morte. La didattica frontale non funziona più”: queste le parole della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina (che nel 2020 ha triplicato i suoi redditi) ospite dell’incontro “Futuri. Pronti all’impresa” nella sede di Confindustria a Roma. Vedere per credere.

Le critiche di Bertolaso: “I banchi a rotelle? Una clamorosa sciocchezza”

L’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ieri aveva aspramente criticato la ministra Azzolina proprio sul tema dei banchi a rotelle. “Sono una delle sciocchezze commesse questa estate, forse merita l’oscar per la sciocchezza”, aveva detto Bertolaso.