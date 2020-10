Alessandra Mussolini ricoverata in una clinica romana: brutto incidente a “Ballando”

Non bastavano le polemiche e le (pessime) uscite di Selvaggia Lucarelli. Ora arriva anche il ricovero in una clinica romana. Per Alessandra Mussolini, protagonista assoluta di Ballando con le Stelle, è un momento difficile. È caduta durante le prove della trasmissione. I medici hanno immediatamente valutato le sue condizioni di salute.

La brutta caduta di Alessandra Mussolini

A rivelare la notizia è il sito Dagospia. Spiega che proprio durante le prove del programma condotto da Milly Carlucci, Alessandra Mussolini ha fatto un brutto capitombolo mentre il suo compagno di ballo sul piccolo schermo, il cubano Maykel Fonts, la manteneva in aria. È caduta rovinosamente e ha sbattuto il viso sul pavimento. Subito dopo, la corsa in una clinica romana. In forse la sua partecipazione alla puntata.

Le parole del manager

Sul suo profilo Instagram è intervenuto il manager, Nando Moscariello, per aggiornare i follower sullo stato di salute. «L’incidente le ha causato una forte emorragia al naso e adesso stiamo capendo il da farsi. Ringraziamo lo staff di Ballando con le Stelle. Sono stati davvero premurosi. Speriamo che Alessandra possa fare la puntata». Sul profilo del ballerino invece la Mussolini ha condiviso alcuni video che la ritraggono con un fazzoletto sul naso visibilmente dolorante. «Ho fatto la tac e per fortuna non si è rotto niente. Io ho sbagliato perché mi sono messa dietro a Maykel quando ballava. Adesso torno a casa, non posso ballare».

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Nella scorsa puntata l’ennesimo scontro. Selvaggia Lucarelli aveva apostrofato Alessandra Mussolini con il termine di “vaiassa”. «La tua esibizione di stasera è come te nella vita. Il tuo comportamento da popolana e da vaiassa non facilita». Una volgaritò gratuita da parte della giurata del dancing show. E lei aveva risposto spingendo la mascherina verso la giornalista del Fatto Quotidiano. «Vaiassa, popolana e volgare… Non abbiamo parlato di ballo ma di tutto quello che c’è intorno, non si dovrebbe giudicare l’esibizione?», la replica.