Sabrina Ferilli: «De Benedetti ha fatto una battuta schifosa su Berlusconi». Poi l’autogol sulla Raggi

Politica

06 set 2020 di Edoardo Valci

«Carlo De Benedetti ha fatto una battuta orrenda, schifosa nei confronti di Berlusconi». Lo afferma Sabrina Ferilli, ospite della festa del Fatto Quotidiano. «Quando si va troppo avanti con gli anni si rischia di fare figure meschine. A parte che se la mettiamo sulle indagini e sugli impicci, non so chi è meglio dell’altro. Ma il punto è che in un momento come questo invece di stare dalla parte di chi fa gli auguri e sta vicino al Cavaliere, non abbia invece perso occasione per dire quello che ha detto, rende questo personaggio molto piccolo».

Sabrina Ferilli strizza l’occhio alla Raggi

Poi però scivola sulla sindaca di Roma.«Ad oggi non ho motivi per cui non rivotare la Raggi», dice Sabrina Ferilli. «Io penso che non c’è stato un tracollo di Roma. Roma, però, si è spenta e questa è una responsabilità di chi amministra questa città», ammette. «Le strade non sono tutte a posto. Io abito nel quartiere Prati ed è un delirio. Va detto, però, che lo era anche molto prima che arrivasse lei».

La replica di Salvini

Si becca la risposta di Matteo Salvini. «Forse la signora Sabrina Ferilli non ha problemi di casa e forse non prende autobus e metropolitane. Non abita vicino a un campo Rom o in un quartiere della periferia. E forse non deve districarsi fra le buche e la sporcizia di Roma. Per questo, probabilmente, non si è accorta che la Capitale soffre e merita di meglio».

Sabrina Ferilli insiste contro il leader della Lega

L’attrice però insiste in versione anti-leader della Lega. «La destra italiana è peggiorata con Salvini. È tutto peggiorato rispetto a prima e anche questo. Berlusconi ha fatto parte di un centrodestra liberale nel quale hanno creduto tante persone. Persone che non si sono mai nemmeno pentite di averci creduto perché Berlusconi è stato un imprenditore che ha costruito tantissimo».