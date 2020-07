Le regole sono regole. E anche se ti chiami Selvaggia Lucarelli e sei supercoccolata sui social le devi rispettare. Così la giornalista del Fatto è stata stata deferita dal consiglio dell’Ordine Lombardo dei giornalisti al consiglio di disciplina territoriale. Le viene contestato di avere reso possibile l’identificazione di suo figlio minorenne a mezzo stampa, violando la Carta di Treviso, in relazione alla contestazione del ragazzo, quindicenne, nei confronti di Matteo Salvini durante l’iniziativa leghista di domenica scorsa a Milano. L’accenno alla Carta di Treviso (che riguarda la tutela dei soggetti minorenni) era giunto due giorni fa dallo stesso Salvini, che aveva a sua volta accusato Selvaggia Lucarelli di non avere rispettato la Carta di Treviso dando in pasto il figlio ai media.

La Lucarelli nega categoricamente di essere stata la prima a diffondere la notizia della contestazione con relativo video: “Quindi – si giustifica su Twitter – mio figlio dice la sua a Salvini, senza che nessuno sappia chi è. La polizia lo costringe a dire nome e cognome di fronte e telecamere e 100 persone. Alcun siti e la Lega pubblicano nome e video. Io solo dopo spiego cosa è successo e vengo deferita dall’Odg. Geniale”.

Certo se mamma Selvaggia voleva proteggere il figlio dalla visibilità mediatica nessuno se ne è accorto. Così come le provocazioni contro Salvini non sembrano molto spontanee: prima è andata lei a dirgli che non aveva la mascherina. Poi è arrivato il figlio a dirgli che era razzista e omofobo. Poi la stessa Lucarelli si è messa a filmare i poliziotti che chiedevano i documenti al pargolo. Una storia dove il 15enne Leon, anziché apparire come vittima, appare come un consumato attore di un tormentone di cui ancora non si vede la fine. E speriamo che sia il più possibile vicina.