Vacanza al mare, finalmente si comincia a capire: ecco come andremo in spiaggia e cosa troveremo

Finalmente si capisce qualcosa. Ora c’è una linea di fondo sulle vacanze al mare. Un metro distanza tra le persone in spiaggia, anche se è libera. Niente giochi di gruppo per evitare assembramenti e contagi. Ok a racchettoni, surf, nuoto e windsurf. Mentre per «gli sport di squadra (beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti. Inoltre, sdraio e lettini sono da disinfettare a ogni cambio persona. È quanto prevede il testo unitario messo a punto dalle Regioni e sottoposto al governo per il nuovo step della fase 2 al via da lunedì 18 maggio.

Un’estate in spiaggia tra le restrizioni

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto. Bisogna privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso sulla spiaggia in caso di temperatura > 37,5 °C. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

L’accesso agli stabilimenti

Si prevede poi di riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Se possibile, vanno organizzati percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

Lettini, sdraio e ombrelloni

Ancora, «assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 metro e mezzo.