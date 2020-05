Meloni: “In catene non c’è libera conversione. Il governo stani buca per buca i carcerieri di Silvia Romano”

“Per rispetto della nostra civiltà e della sofferenza di Silvia Romano io mi aspetto che il governo italiano vada a stanare casa per casa, buca per buca i carcerieri di questa ragazza. Gli infami fondamentalisti e terroristi islamici che pensano si poter convertire a forza interi popoli e migliaia di donne”. Giorgia Meloni interviene sul tema tanto dibattuto della conversione della giovane cooperante finalmente liberata dopo un anno e mezzo di prigionia. La leader di FdI lo fa tenendosi ben lontana dalle tifoserie, dall’indegno derby sulla pelle di Silvia cui si è assistito dal momento in cui la ragazza si è affacciata sulla scaletta dell’aereo che l’ha riportata a casa. Lo fa “da donna”, “da madre”, da italiana che ha “sofferto nel confrontare le foto di Silvia Romano che partiva per il Kenya con quelle di Silvia Romano che rientrava con addosso la divisa islamista che i terroristi di Al Shabaab fanno indossare alle loro donne”.

“Le scelte libere le fanno le persone libere”

Lo fa da politica, riconoscendo il vero messaggio che c’è dietro quel velo verde indossato da Silvia. “Ho sofferto – spiega Meloni in un video postato sulla sua pagina Facebook – perché rappresentano il segno di una sottomissione“. “Si dice che Silvia Romano si sia convertita liberamente, ma le scelte libere le fanno le persone libere. Le persone che sono in catene difficilmente fanno delle scelte libere“, ricorda la leader di FdI, denunciando, “perché ho il dovere di farlo”, che “la pratica di rapire giovani donne ai fini della loro conversione è particolarmente in voga in certo mondo fondamentalista”.

Meloni al governo: “Ora si stanino i carcerieri di Silvia”

Meloni sottolinea che questo succede abitualmente in nazioni come la Nigeria, la Siria, l’Iraq, la Somalia. Lì, ricorda, “alle donne eretiche viene messa davanti la possibilità di essere trasformate in schiave e successivamente essere uccise o di convertirsi“. E allora la conversione di Silvia Romano non può essere derubricata solo a una libera scelta personale. Impone un sussulto di dignità da parte della “nostra civiltà” e dei valori che incarna. “Mi aspetto – conclude Meloni – che il governo vada a stanare buca per buca i carcerieri di questa ragazza”.