Il messaggio è di soddisfazione, ma anche di fermezza. Giorgia Meloni, leader di FdI, mette le cose in chiaro col governo: va bene la festa per la liberazione di Silvia Romano, ma nessuno sconto si può fare ai suoi rapitori.

La goia e i dubbi di Giorgia Meloni

“Mi aspetto che il Governo italiano si mobiliti per stanare i carcerieri e i rapitori di Silvia Romano perché il messaggio che non può passare è che rapire un italiano sia un buon affare o remunerativo. Quindi dopo i doverosi festeggiamenti per il rientro di Silvia, dobbiamo far capire che l’Italia sarà implacabile con chi si permette di sequestrare i nostri connazionali”. Le parole della Meloni arrivano nel giorno in cui la politica si è spaccata, con il tentativo della sinistra di strumentalizzare perfino la liberazione di un ostaggio.

Le domande che si pone Salvini

“Ieri era la festa della mamma, quindi era la giornata della gioia, per quella mamma, per il papà, per la

famiglia, per gli amici, della ragazza liberata. Quando si libera dopo diciotto mesi di prigionia una ragazza di 24 anni è il momento della festa. Poi sentivo i vostri ascoltatori, leggevo i giornali e, certo, qualche domanda deve avere una risposta… Ho letto che Silvia si è convertita all’Islam, ma ricordo sotto voce che nel Paese in cui è stata rapita, il Kenya, a proposito di diritti umani, l’Islam è fuori legge ed è punito con la prigione. In quel paese le donne valgono molto meno dell’uomo perché l’uomo può sposare quante donne vuole e la donna no, visto che c’è la poligamia per legge”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘Rtl102.5’, parlando della liberazione di Silvia Romano.