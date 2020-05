Il derby tra italiani su Silvia Romano è inguardabile. Come schieramenti politici che non possono esserci sul ritorno a casa di una ragazza di 24 anni, ci si divide su come era vestita, sulla sua fede religiosa e se aveva fatto bene o male ad andare laggiù. E sui soldi sborsati.

Busso e chiedo permesso per un’opinione personale. Ma pretendo umanità, perché credo che sarebbe stato molto peggio veder rientrare Silvia chiusa in una bara.

Ci sarà stato pure un riscatto, tanto è vero che più che liberata dovremmo dire rilasciata dai suoi carcerieri. Ma che c’entra quella somma di denaro di cui tutti parlano col coronavirus – anche questo tocca leggere – non è dato di sapere.

Gioire per Silvia Romano

Lasciamo perdere le viscere e facciamo ragionare il cervello. Ne disponiamo tutti. E ha ragione Guido Crosetto: “Scusate, ma se diciamo, convinti, che vanno aiutati a casa loro, vanno fatte crescere le loro economie, che l’emigrazione uccide l’Africa etc. etc. che senso ha insultare una ragazza che è andata ad aiutarli a casa loro? Certamente non pensava di essere rapita e venduta“. Letto, confermato e sottoscritto.

Provo la stessa gioia di Pippo Civati, inossidabile esponente della sinistra che ogni giorno ci ha ricordato sui social – per diciotto mesi – la prigionia di questa giovane italiana che è partita volontaria, non in vacanza.

E mi fa schifo invece chi la usa politicamente. La fotografia in alto è del tweet di un ministro, Paola De Micheli. Siccome non sa usare i social il suo account appare così, prima di toccare la foto di Silvia Romano. Come se le avesse tagliato lei la testa al posto dei suoi sequestratori. Poi, ci mette pure il simbolo del Pd. Una vergogna vera. Il marchio di partito per una ragazza rapita. Che c’entra un partito? Ministro De Micheli, quel tweet esige le scuse. Perché è da sciacalli. Sciacalli rossi. Figlia di tutti noi, Silvia Romano.

Polemiche insensate

Ci faranno sapere prima o poi se e quanto ha cacciato per davvero lo Stato italiano per riavere Silvia in Patria. Dicono quattro milioni di euro. Troppi? Forse. Dieci volte meno il costo delle mascherine fantasma di Zingaretti potremmo dire se avessimo voglia di polemica.

Ma non si può ridurre tutto a contabilità. E lo stesso Conte – che fa bene a essere soddisfatto – non dica che lo Stato c’è. La nostra intelligence porta a casa il risultato grazie ai turchi e tutto sembra incredibile. Ma accontentiamoci.

Certo, dispiace quella conversione religiosa, se c’è stata. Ma in fondo sono affari suoi e semmai dovremmo chiederci quanto siamo disposti a spendere da quelle parti per lasciar predicare in pace la fede cristiana. Però guai a parlarne, il peccato sembra questo.

Un’ultima cosa. Non dite, non rimproverate a Silvia Romano di essere andata in Africa. È orrendo quel “poteva restare a casa sua”. Si è offerta come volontaria, che è una cosa bella e non brutta. Non una killer. Non è obbligatorio ergerci a giudici di una scelta di vita. Che non per forza deve finire con la morte. Perché è una missione di vita soprattutto se abbiamo avuto la straordinaria fortuna di nascere in Italia. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Ed è anche il motivo per cui diciamo che è giusto “aiutarli a casa loro”.