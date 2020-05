Coronavirus, calano i positivi Aumenta il numero di coloro che hanno contratto il virus. Questo il monitoraggio sanitario di oggi, domenica 24 maggio, diffuso dalla Protezione Civile. Sul nostro territorio a oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 229.858. Con un incremento rispetto a ieri di 531 nuovi casi.

Coronavirus: 531 casi, 50 morti, 1639 guariti

Il numero totale di attualmente positivi è di 56.594, con una decrescita di 1.158 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 553 sono in cura presso le terapie intensive. Con una decrescita di 19 pazienti rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 8.613, con un decremento di 82 pazienti rispetto a ieri. 47.428 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i nuovi deceduti sono 50. Le nuove cifre portano il totale degli italiani morti per il covid-19 a 32.785. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 140.479. Con un incremento di 1.639 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.614 in Lombardia, 7.703 in Piemonte, 4.457 in Emilia-Romagna, 2.660 in Veneto, 1.700 in Toscana, 1.624 in Liguria, 3.569 nel Lazio, 1.692 nelle Marche, 1.268 in Campania, 1.793 in Puglia, 535 nella Provincia autonoma di Trento, 1.453 in Sicilia, 412 in Friuli Venezia Giulia, 1.092 in Abruzzo, 195 nella Provincia autonoma di Bolzano, 53 in Umbria, 245 in Sardegna, 32 in Valle d’Aosta, 275 in Calabria, 183 in Molise e 39 in Basilicata. Nello specifico della Lombardia si registrano 301 casi di guariti, 32 positivi rispetto a ieri. In totale sono 87.110 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia dall’inizio della pandemia, 285 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 25.614. I tamponi effettuati sono 11.457, per un totale complessivo di oltre 670mila. I nuovi casi positivi sono il 2,5% dei tamponi giornalieri effettuati. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi.