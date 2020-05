Coronavirus, errore clamoroso del governo: fa sparire 1390 morti. I dati a confronto lo smascherano

Un errore clamoroso del governo. I decessi da coronavirus sono molti di più di quelli conteggiati dal ministero della Salute guidato da Roberto Speranza. A denunciare quella che appare come una vera e propria clamorosa omissione è il Corriere della Sera. Il quotidiano in un articolo mette a confronto le tabelle del report settimanale con quelle diramate dalla Protezione civile sulla base dei dati forniti dallo stesso ministero. Quest’ultimo ha infatti conteggiato 1.390 deceduti in meno di quelli reali. Nella tabella del monitoraggio relativa ai decessi e aggiornata al 21 maggio il numero dei morti è infatti di 31.096, in quella diramata dalla Protezione civile relativa alla stessa data il numero dei morti è invece di 32.486.

Decessi da coronavirus: dati a confronto

I dati diffusi dal ministero di Roberto Speranza sono elaborati sulla base di 21 punti grazie a due algoritmi che fotografano l’andamento del virus. I dati vengono poi – prosegue il Corriere – trasmessi dalle Regioni e infine assemblati dai tecnici ministeriali. Ogni Regione ha il compito di comunicare la tenuta delle strutture sanitarie, il numero dei tamponi effettuati, il numero di malati e di positivi asintomatici, il numero dei posti in terapia intensiva. I parametri sono importantissimi perché determineranno la decisione se procedere con nuove aperture oppure no. Ed ecco che a questo punto sorge il dubbio che qualcuno abbia omesso qualcosa. Scrive infine il Corriere: «Come è possibile una simile differenza? Ci sono Regioni che hanno comunicato un numero inferiore? Quali uffici trasmettono i dati? E chi li elabora? A tutte queste domande bisogna trovare al più presto risposta perché è evidente che questa circostanza potrebbe essere sufficiente e dimostrare l’inattendibilità del monitoraggio. Le conseguenze potrebbero essere gravissime visto che proprio su questo il governo ha deciso di basare le sue prossime scelte».