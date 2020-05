Conte darà a Bill Gates 130 milioni: l’equivalente delle multe agli italiani per il coronavirus

Il premier Giuseppe Conte lo ha promesso a Bill Gates. L’Italia metterà a disposizione tra i 130 e i 140 milioni di euro (fonte Sole 24 Ore) per l’emergenza coronavirus. La somma corrisponde, grosso modo, alle multe che gli italiani hanno ricevuto in queste ore per non avere rispettato la qurantena.

Per dirla con un paradosso: con i soldi delle multe, pagheremo il secondo uomo più ricco del mondo per trovare un vaccino per il covid-19.

La notizia della telefonata e dell’impegno del governo Conte è stata data sabato scorso da Palazzo Chigi. Nel corso della conversazione, Gates “ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia, negli anni, al contrasto alle pandemie e al sostegno della ricerca scientifica finalizzata ai vaccini”.

L’Italia avrà un ruolo di primo piano nella ricerca per il nuovo vaccino anti Covid 19. Questo non tanto per l’impegno finanziario del nostro Paese alle varie fondazioni e centri di ricerca che stanno mettendo a punto il vaccino – complessivamente tra i 130 e i 140 milioni di euro – ma per il ruolo che giocherà l’Italia a partire dal prossimo anno quando assumerà per la prima volta la presidenza del G20.

Oltre 426mila italiani multati durante la fase 1

Dove troverà il governo questi soldi? La suggestione arriva dalla nota del Viminale di ieri sera. Dall’11 marzo al 3 maggio, la fase 1, sono state sanzionate 426mila persone. Nel dettaglio, 418mila tra automobilisti e pedoni e 8000 esercenti. Stimando come media la sanzione minima (si va dai 400 euro ai tremila euro) arriviamo più o meno ai 130 milioni destinati alla fondazione di Gates.

Bill Gates, l’uomo da centomila milioni di euro

Gates ha un patrimonio di 104,6 miliardi di dollari e durante il coronavirus ha incrementato i suoi introiti di 202 milioni di dollari (fonte Forbes). Senza fare becere interpretazioni complottiste, suona però singolare che proprio gli italiani (impoveriti dal coronavirus) debbano finanziare l’uomo più ricco del mondo, che con il covid-19 è diventato ancora più ricco.

Le scontate obiezioni della propaganda grillina

Chiaramente, come tutte le notizie scomode, anche questa verrà bollata come fake news dalla propaganda grillina. Le obiezioni? Facile intuirle. I soldi vanno alla Fondazione di Bill Gates e non in tasca al miliardario americano. Ci mancherebbe pure. Ma resta il paradosso. Si è mai visto un filantropo ottenere i soldi dalle persone che intende aiutare? Altra obiezioni cavillosa e prevedibile. Ma i soldi delle multe finiscono in vari rigagnoli amministratativi e non direttamente nelle casse dello Stato. Giusto, ma quei 130 milioni di euro sono, comunque si rigiri la frittata, soldi che usciranno dalle tasche degli italiani.