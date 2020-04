In Cina meno morti che in Italia? Non ci crede nessuno

C’è troppa Cina sui canali di informazione, e nel governo. Oltre il Covid-19, non c’è argomento che in qualche misura rimandi a questa potenza, con un’azione assolutamente subalterna alla volontà cinese. Pensiamo alle politiche commerciali sulle infrastrutture italiane di varia rilevanza, alla Via della Seta, al 5G, all’acquisizione di porti e aeroporti. È il frutto dell’azione del M5S e anche del governo attraverso il ministro degli Esteri a causa della sua scarsa consapevolezza di ciò che accade attorno all’Italia. Il peccato più grave è quello di far passare per atti disinteressati o di grande generosità azioni che la Cina compie con la precisa strategia di impossessarsi dei nostri asset. Pensiamo a quello che sta avvenendo nell’ambito delle telecomunicazioni, un capitolo che meriterebbe di essere messo sotto costante osservazioni da parte del governo italiano e non solo. Soggetti cinesi come Huawei tendono ad espandere la loro presenza non solo da noi, ma sui mercati internazionali. Sarebbe il caso che tutto l’Occidente si svegliasse, per evitare un rischio di colonizzazione economica, a prescindere dal pur rilevante tema del controllo dei contenuti. Non dimentichiamo, poi, l’esigenza di salvaguardare i gruppi europei dalle mire extra continentali, a conferma di quanto sia complesso il tema Cina.

Il governo Conte è subalterno alla Cina