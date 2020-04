“Ormai il Covid-19 è la scusante per fare ciò che si vuole all’interno dell’Agenzia delle Entrate o meglio per promuovere o spostare persone, le più funzionali possibile ai desiderata del suo direttore.”

Lo afferma Claudia Ratti segretario generale di Confintesa in ordine al conferimento di nomine in posizioni di vertice da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approfittando del particolare momento emergenziale dovuto al Covid-19.

Il Direttore Dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, approfittando del collocamento a riposo di tre Direttori Regionali dell’Agenzia, ha nominato ben 16 dirigenti di vertice eludendo il parere valutativo del Comitato di Gestione così come previsto dal Dlgs n.33/2013.

La cosa grave – continua Ratti – è che il Direttore Ruffini ha giustificato le nomine con la “situazione attuale che risulta ancor più critica a causa dall’emergenza epidemiologica Covid-19,” e approfittando del fatto che il Comitato di Gestione è scaduto e non è stato rinnovato ha proceduto motu proprio alle nomine allargandole ad altri settori operativi dell’Agenzia.

Ricordiamo al Direttore Ruffini – continua la sindacalista di Confintesa – che il Comitato di Gestione “valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo” e che in questo momento emergenziale c’è anche una consistente diminuzione di molte attività compresa quella dell’Agenzia delle Entrate”.

“Non c’era – conclude Claudia Ratti– tutta questa indifferibilità ed urgenza di nominare tanti dirigenti di vertice bypassando la normativa prevista per queste nomine. Bastava utilizzare il conferimento temporaneo a funzionari interni per sopperire alle posizioni lasciate scoperte e sottoporre poi, come prevede la legge, le nomine al nuovo Comitato di Gestione. Ruffini ha fatto altre scelte. Perché? Per dirla con una frase del Senatore Andreotti, a pensar male si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca.”