“Cinesi untori alla Fiera di Rimini”. Ma lo “scoop” della Lucarelli è una bufala

Lo scoop della Lucarelli sui cinesi untori a Rimini? Fake news. Ecco la smentita, nei particolari, della ditta chiamata in causa dalla blogger. “Alcuni organi di stampa hanno riportato l’ipotesi di un collegamento tra la zona di Codogno, colpita tra le prime dall’emergenza Coronavirus, e lo svolgimento della fiera Sigep di Rimini dello scorso mese di gennaio, che ha visto la partecipazione di oltre 1200 aziende tra cui la Pomati Group” e una azienda, fra le tante, originaria di Wuhan. “Essendo stati citati in tal senso, riteniamo doveroso precisare che nessun dipendente e nessun dirigente della Pomati Group cha ha partecipato alla Fiera Sigep di Rimini, ha riportato sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus, né prima, né durante, né dopo la manifestazione fieristica riminese”. Lo sottolinea la Pomati Group bollando poi la notizia come una ‘fake news’.

Nella tesi della Lucarelli anche le date non collimano

“Peraltro occorre evidenziare che il periodo di osservazione del contagio, stabilito dagli organi sanitari competenti, tra i 7 e i 14 giorni di incubazione, non coincide con le tempistiche dello svolgimento della fiera (18/22 gennaio) e il primo caso di Codogno (21 febbraio) essendo trascorsi oltre 30 giorni – conclude l’azienda di Codogno – Quanto sopra esposto, allo scopo di chiarire la posizione della Pomati Group, riteniamo che questa notizia circolata ha tutte le caratteristiche di una fake news”.

Singolare notare il repentino voltafaccia della Lucarelli, molto simile a quello del suo collega del Fatto quotidiano, Andrea Scanzi. Fino a poche settimane fa la giurata di Ballando con le Stelle interveniva in tv per dire che sul coronavirus c’era un allarme ingiustificato. Era stata tra le prima a partecipare alle iniziative nei ristoranti cinesi per ribadire che il nesso tra la Cina e il coronavirus era solo un allarme xenofobo.

Diceva a Burioni: “Sul coronavirus spaventi la gente”

La stessa Lucarelli, che oggi si scopre virologa, un mese fa insegnava a Roberto Burioni come fare lo scienziato. Un allarmismo ingiustificato, spiegava la blogger. “Burioni ha calcato parecchio la mano, per esempio scrivendo su Twitter di “conseguenze irreparabili se non si fosse isolata la Cina” e dimenticando così la sua missione e le sue responsabilità di scienziato. Non si scrive, in un tweet, ‘conseguenze irreparabili’ con leggerezza, perché quell’aggettivo evoca morte e disastri, alimenta la psicosi”. Un mese dopo la stessa blogger dà la caccia agli “untori”. Complimenti.