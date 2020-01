Veneto, cresce FdI in Regione: due nuove adesioni. La Russa: “La qualità aumenta” (video)

Veneto, nuove adesioni: riceviamo e volentieri pubblichiamo

Si infoltiscono le fila di Fratelli d’Italia. Nella sede del Consiglio Regionale del Veneto, il Vice Presidente del Senato Ignazio la Russa e il Consigliere regionale Sergio Berlato hanno dato il benvenuto a due nuovi membri del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Si tratta dei consiglieri regionali Andrea Bassi e Stefano Casali, eletti nel 2015 con la lista Tosi.

In Veneto crescita oltre ogni aspettativa

Berlato ha ricordato i risultati di Fratelli d’Italia in Veneto, partito dall’ 1.5 per cento delle poliche del 2013, salito poi alle elezioni regionali al 2.5 per cento. Saliti ancora al 4.4 per cento alle politiche del 2018. Così come alle successive elezioni europee, con un 6.9 per cento. In Veneto Fratelli d’Italia registra percentuali di crescita superiori rispetto ai risultati a livello nazionale.

Accogliendo la richiesta di adesione dei consiglieri Bassi e Casali, Fratelli d’Italia cresce sia sul piano qualitativo che quantitativo, ha sottolineato Berlato (che entrerà al Parlemento Europeo il prossimo 10 febbraio). Bassi e Casali arricchiscono sia il partito che il gruppo consiliare di FdI in Veneto. Fondamentale per questo l’effetto traino svolto dal segretario Giorgia Meloni. Senza dimenticare anche quanto il partito sia ormai in Veneto saldamente radicato

La Russa: “Cresciamo in qualità”