FdI incontra le associazioni politiche a Padova. Schiuma: “Proposte concrete per vincere insieme”

Dare voce ai movimenti e portare nel partito le loro battaglie con sempre più forza. Prosegue l’impegno del dipartimento di FdI “Rapporti con l’associazionismo politico”, che domani si riunirà a Padova, dopo l’incontro della scorsa settimana tenuto in Calabria. L’appuntamento è per le 16 all’Hotel Majestic Toscanelli, dove il coordinatore del Dipartimento e segretario nazionale del movimento Riva Destra, Fabio Schiuma, incontrerà le realtà del territorio. Con lui ci saranno il coordinatore regionale del partito, Sergio Berlato, e la coordinatrice provinciale, Elisabetta Gardini.

L’associazionismo politico al fianco di FdI

Alla riunione del dipartimento di FdI, oltre a Riva Destra, parteciperanno anche delegazioni di La Destra, Progetto Nazionale, Realtà Popolare, Movimento Conservatore Stella d’Italia, Movimento Federazione Shardana, Più Italia. Durante l’incontro saranno affrontate le “proposte concrete e dirette, fattibili a realizzabili” che i movimenti portano “in dote” al partito. Anche in vista delle prossime regionali in Veneto. “Dalla scuola che vogliamo, alla tutela della salute. Da un fisco equo e un’economia nazionale sana, fino anche alla tutela degli animali”, ha spiegato in una nota Schiuma.

La direzione nazionale di Riva Destra

Sempre domani a Padova, inoltre, Riva Destra, terrà la direzione nazionale in concomitanza con i 25 anni dalla sua fondazione. “Anche alle prossime elezioni regionali del Veneto daremo il nostro contributo a Fratelli d’Italia. Siamo stati tra i primi, quasi due anni fa, a credere nel progetto di Giorgia Meloni nel rendere Fratelli d’Italia un partito sempre più inclusivo. Siamo entrati dal portone principale e ci siamo sentiti subito a casa”, ha spiegato la coordinatrice di Riva Destra in Veneto, Silvia Carpanese. “Riva Destra è dentro il partito e cresce sempre più, coinvolge tante personalità, oltre che eletti fuori da FdI, e mondi che partecipano alla costante ascesa di Fratelli d’Italia”.

Schiuma: “Portiamo nel partito le nostre battaglie politiche”

“Ora dobbiamo proporre al partito le nostre battaglie, quelle frutto delle nostre personalità e professionalità. Ma anche del nostro stare in mezzo alla gente. Convegni e proposte di legge, con i parlamentari di FdI, che nel frattempo ci hanno conosciuto e apprezzato”, ha spiegato ancora Carpanese in una nota congiunta con Schiuma, con il portavoce nazionale di Riva Destra, Alfio Bosco, e con il vicesegratario Angelo Bertoglio. Tutti interverranno alla direzione nazionale, che si terrà alle 11 all’Hotel Majestic. Con loro ci saranno anche i coordinatori di diverse altre regioni nelle quali Riva Destra è presente e attiva: Marika Diminutto (Friuli Venezia Giulia), Francesco De Noia (Puglia), Marco Micacchi (Lazio), Fabio Basta (Piemonte), Marco Sarchiapone (Abruzzo), Massimo Romagnolo (Sicilia), Francesco Stinà (Calabria), Donatella Marchetti per l’Emilia-Romagna e Guido Occelli per le Marche.