Pansa e la destra: ecco le interviste-verità sui comunisti e quella coraggiosa difesa di La Russa

Giampaolo Pansa e la destra italiana: un rapporto lungo, sincero, talvolta duro ma fruttuoso, costruttivo. E sempre nel segno della verità, del rispetto delle idee e soprattutto dei fatti storici. Al grande giornalista morto ieri a Roma la destra italiana deve un meticoloso e coraggioso lavoro di “revisionismo” sulle menzogne della storiografia ufficiale. Soprattutto, ma non solo, sui crimini commessi dai partigiani comunisti, che a Pansa valse l’ostracismo dell’intellighentia “rossa”, di cui lui mai si curò.

Le interviste verità affidate ai giornali “non allineati”

Nelle sue numerose interviste sui giornali “non allineati”, Pansa testimoniò la sua passione per la verità, oltre ogni ideologia, per una memoria condivisa. Nel 2008 il primo, clamoroso caso di legittima difesa della destra da parte del giornalista piemontese. Episodio rispolverato oggi da Ignazio La Russa. «Ricordo ancora una sua intervista al Giornale nella quale da uomo di sinistra disse, quasi divertito, che mai nella vita avrebbe potuto immaginare di arrivare a difendere il sottoscritto dagli attacchi dei ‘moderati del Partito democratico. Perché lui fu così, sempre schietto e mai schiavo». Era il 10 settembre e due giorni prima sul palco di una cerimonia ufficiale con Napolitano, l’allora ministro della Difesa aveva difeso i ragazzi di Salò. «Farei torto alla mia coscienza se non ricordassi altri giovani italiani che si erano battuti contro lo sbarco degli americani. Dal loro punto di vista, combatterono credendo nella difesa della Patria». Apriti cielo. Lo scontro con il presidente Napolitano fu durissimo.