“Salvinizzato un c….”: Del Debbio esplode e risponde per le rime su “Dritto e Rovescio”

Forse dà fastidio che Dritto e Rovescio superi ultimamente nel gradimento la trasmissione concorrente, PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7. Una trasmissione certo molto più di parte. Unilateralmente anti sovranista e pro migranti. Le persne col telecomando in mano scelgono. E più spesso scelgono Dritto e Rovescio: "A me non interessa se vanno bene o male gli altri, a me interessa che vada bene io", rimarca De Debbio. "Siamo soddisfatti, siamo tranquillamente oltre le aspettative – sottolinea a Blogo – Bisognerà continuare su questo livello, non è facile, siamo contenti che il pubblico abbia scelto noi in modo massiccio".

Quindi, dopo la sfuriata iniziale, il conduttore argomenta: “Sono tante le trasmissioni di informazione durante la settimana. Noi arriviamo dopo il lunedì, il martedì e il mercoledì. Tutti hanno quasi raccontato tutto. O affronti qualcosa che hanno già affrontato altri, oppure racconti quei temi in modo diverso. Ho trovato una formula particolare che vivacizza il programma facendo confrontare i politici col pubblico in studio”. Hanno tentato in tanti di accusarlo: da Vauro a Toscani, alla parlmentare Pd che ha intimato alle colleghe di non andare da Del Debbio. L’ha sempre vita lui. Un motivo ci sarà.