Il governo deve raccontare le cose buone che fa, dice Bonaccini, che evidentemente non sa che cosa succede ai poliziotti di Bologna. Perché non solo “le cose buone” stanno solo nella sua fantasia, ma il governatore – fino al 26 gennaio – è bene che si informi sulle pessime “buone feste” augurate agli agenti di polizia con decisioni cervellotiche. Senza alcun rispetto per chi lavora. Per persone che sono al servizio dello Stato e dei cittadini.

Ai poliziotti in servizio niente tortellini di fine anno, niente buoni pasto, niente riposo natalizio. E già che ci siamo persino gelate di acqua fredda al termine del turno di lavoro.

Niente buoni pasto per i poliziotti

Non è una storia tratta da una fiction di chissà quale landa sperduta, bensì racconto vero e recente dal capoluogo emiliano. Che merita di essere raccontato, commentato, deprecato per l’assenza di umanità verso gli uomini e le donne delle forze dell’ordine.