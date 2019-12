Calabria, il Pd rispone alle sardine con il tonno: in campo Callipo

“Sogno di dare libertà e dignità alla Calabria, sono attento ai problemi del territorio. Mi ci sono impegnato da imprenditore e non ho mai pensato di andare altrove. Se non è di sinistra questo…”, sottolinea Callipo rispondendo a chi tra i dem non lo considera un uomo di sinistra. “Ho fatto un pubblico appello a chi nella società civile ha a cuore il futuro della Calabria. Vediamo chi risponderà. In queste ore si sono manifestati in tanti, anche i Verdi. Io sono aperto a tutti, nasco marinaio, pescatore”, aggiunge ancora Callipo. “Gli imprenditori che hanno a cuore la Calabria, che combattono quotidianamente con una burocrazia capace di trasformare i diritti in favori – sostiene -, mi sosterranno. I ‘prenditori’ mi faranno la guerra. C’è una netta differenza. Fare l’imprenditore in Calabria significa non cercare scorciatoie. Scegliere la legalità e avere in forze dell’ordine e magistratura riferimenti certi”.

Il M5S, però, sembra indisponibile a sostenerlo. Il voto della piattaforma Rosseau si è espresso per la corsa autonomia dei Cinquestelle, molto lontani però dalla scelta di un possibile candidato.