Tutti contro Luigi Di Maio. Il voto della piattaforma Rosseau, che ha smentito il leader sulla presenza delle liste in Emilia e Calabria, ha aperto gli argini. E scatenato vecchie e nuovi rancori. «Usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi. E non per procrastinare la presa di coscienza dell’inevitabile, ovvero che il ruolo del capo politico singolo ha fallito. E che l’unica grande riappropriazione della propria identità è lavorare come intelligenza collettiva, riconoscendola e rispettandola».

Lo scrive Roberta Lombardi su Facebook, in un durissimo post in cui chiede che ora siano gli attivisti dell’Emilia Romagna e della Calabria a decidere se stringere alleanze e con chi. «Il piccolo principe ricordava a se stesso che l’essenziale è invisibile agli occhi, perché non si vede che col cuore. Quello che abbiamo regalato e condiviso con il MoVimento fino ad oggi e che ci permette di vedere davvero se lo vogliamo!». Evidenzia Lombardi nel suo lungo post.

Lombardi contro Di Maio si appella agli iscritti

«Proprio per il rispetto profondo che nutro nei confronti degli iscritti e ben sapendo che noi eletti siamo solo dei portavoce di una comunità, mi aspetto ora che il prossimo imminente quesito su Rousseau sia dedicato ai soli cittadini emiliano-romagnoli e cittadini calabresi con una vera possibilità di scelta. Andare al voto da soli, cercando di coinvolgere liste civiche vere; andare al voto in coalizione con il centro sinistra; andare in coalizione con il centro destra».

«Sappiamo fare due cose insieme, riorganizzare e andare ad elezioni», scrive inoltre Lombardi coniando l’hashtag “#multitaskingnontetemo!”. Chiaro riferimento al rinvio degli stati generali del Movimento per permettere ai 5 Stelle di correre in Emilia Romagna e in Calabria. «Quindi cogliamo il vantaggio dello strumento, usiamo Rousseau per davvero, non come scudo dietro cui nascondersi!».