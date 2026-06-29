Commissione Covid, FdI stana Conte: Bignami si dimette per l’audizione, lui che aspetta?

Ex premier sotto scacco

Colpo di scena in Commissione Covid: il gruppo di FdI ha chiesto l’audizione del capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, oggi componente della Commissione, affinché possa riferire sulle vicende della pandemia di cui è stato protagonista come parlamentare impegnato nelle battaglie per ottenere gli atti del governo Conte e del ministero della Salute.

Per rendere possibile la sua audizione, Bignami ha annunciato le dimissioni dalla Commissione, eliminando così qualsiasi profilo di incompatibilità. Un guanto di sfida politica, ma anche un esempio, per Giuseppe Conte, che continua invece a sedere nell’organismo parlamentare e di farsi audire non ha alcuna intenzione.

FdI: “Bignami testimone delle battaglie per la trasparenza”

“In relazione ai lavori della Commissione d’inchiesta sul Covid il gruppo di Fratelli d’Italia ha richiesto l’audizione del deputato Galeazzo Bignami, oggi componente della stessa Commissione, per audirlo in riferimento alle vicende legate alla pandemia di cui è stato testimone principale”, si legge nella nota diffusa dai parlamentari di FdI.

Tra i temi sui quali Bignami potrà essere ascoltato figurano le richieste di accesso agli atti sui contratti di acquisto delle mascherine, i verbali della task force e il Piano pandemico nazionale. Proprio quei dinieghi opposti dall’allora ministro della Salute Roberto Speranza diedero origine ai ricorsi amministrativi promossi dallo stesso Bignami, conclusi con le sentenze del Tar del Lazio che obbligarono il ministero alla pubblicazione del Piano pandemico e dei verbali della task force.

Bignami: “Mi dimetto per farmi interrogare. Conte non si nasconda”

“Dando seguito alla richiesta avanzata nella Commissione d’inchiesta sul Covid di audirmi nell’ambito dei lavori della stessa, comunico di aver appena provveduto a presentare le mie dimissioni da componente della Commissione”, afferma Bignami. “Dimettendomi viene a cadere l’incompatibilità di cui altri si fanno scudo, per rispondere a tutte le domande che i commissari vorranno pormi sulle vicende a me note”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ricorda di aver presentato numerose richieste di accesso agli atti sul Piano pandemico, sui verbali della task force e sui contratti stipulati dalla struttura commissariale per la fornitura delle mascherine, iniziative che portarono ai ricorsi accolti dal Tar Lazio e ai successivi giudizi davanti al Consiglio di Stato. Da qui l’invito diretto all’ex presidente del Consiglio: “Ora mi auguro che questo possa essere da esempio anche per Giuseppe Conte che continua a nascondersi dietro l’immunità che gli garantisce l’essere componente della Commissione, al fine di essere audito e fare chiarezza sulle tante questioni che in queste ultime settimane stanno emergendo”.

Il caso Arcuri-Conte riaccende le polemiche

A imbarazzare ulteriormente il leader M5s contribuiscono anche le rivelazioni pubblicate da La Verità, secondo cui l’ex commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri avrebbe incontrato Giuseppe Conte il 18 giugno, all’indomani della decisione della Commissione di convocarlo proprio sul dossier delle mascherine cinesi. Secondo quanto riferito dallo stesso Arcuri, i due si vedrebbero “spesso” e parlerebbero di “tante cose”. Circostanza che Fratelli d’Italia considera politicamente rilevante, anche alla luce dell’indagine parlamentare sulla maxi fornitura di dispositivi di protezione acquistati durante la pandemia.

“Non serve Agata Christie per capire che tre coincidenze in questo caso fanno ben più di una prova”, osserva Bignami, mentre il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan sottolinea come “Conte non parla in Commissione ma altrove”. Una singolare contraddizione per il leader di un movimento che ha predicato la trasparenza in ogni occasione.